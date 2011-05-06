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Philips AventSuces orthodontiques avancées

SCF184/13

1 récompense

Conçue pour favoriser un développement oral sain

La tétine orthodontique perfectionnée SCF184/13 Philips Avent est conçue pour favoriser un développement oral sain. Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et n’ont ni goût ni odeur. Les couleurs peuvent changer sans préavis.

Voir tous les avantages

Conçue avec l'aide du Dr. Hagemann, un orthodontiste renommé

Conçue pour favoriser un développement oral sain

  • 0-6 mois

« Ailettes » spécifiques

« Ailettes » spécifiques

La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.

Téterelle ergonomique

Téterelle ergonomique

Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé

Capuchon de protection à clipser

Capuchon de protection à clipser

Conserve les téterelles propres et saines.

Spécificités Techniques

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Avis de non-responsabilité

  1. N'attachez pas la suce autour du cou de l'enfant; il risquerait de s'étouffer.