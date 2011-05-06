Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF184/13
Conçue pour favoriser un développement oral sain
La tétine orthodontique perfectionnée SCF184/13 Philips Avent est conçue pour favoriser un développement oral sain. Toutes nos suces sont fabriquées en silicone et n’ont ni goût ni odeur. Les couleurs peuvent changer sans préavis.
0-6 mois
La téterelle orthodontique avancée, avec « ailettes » spécifiques, réduit la pression sur les gencives et les dents en formation. Les ailettes augmentent la surface de contact afin de mieux répartir la pression générée par la succion du bébé, pour qu'elle soit moins forte sur chaque dent.
Téterelle de forme naturelle pour permettre le positionnement naturel de la langue de bébé
Conserve les téterelles propres et saines.
Récompenses
Notation globale
N'attachez pas la suce autour du cou de l'enfant; il risquerait de s'étouffer.