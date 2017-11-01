Facilitez la transition de votre bébé vers le gobelet

Cette trousse d’apprentissage pour biberon Naturel permet à votre bébé de passer facilement à son premier gobelet. Les poignées douces aident votre tout-petit à tenir le biberon de façon autonome, tout en buvant sur une tétine familière. Pour terminer la transition, changez celle-ci pour le bec souple en silicone, dès que nécessaire.