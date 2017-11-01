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Philips AventGobelet d’apprentissage Naturel

SCF262/03

Facilitez la transition de votre bébé vers le gobelet

Cette trousse d’apprentissage pour biberon Naturel permet à votre bébé de passer facilement à son premier gobelet. Les poignées douces aident votre tout-petit à tenir le biberon de façon autonome, tout en buvant sur une tétine familière. Pour terminer la transition, changez celle-ci pour le bec souple en silicone, dès que nécessaire.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans partout dans le monde1

Facilitez la transition de votre bébé vers le gobelet

  • Naturel

  • 150 ml (5 oz)

  • 4 mois et plus

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Poignées d'apprentissage douces pour les petites mains

Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

Toutes les pièces peuvent aller au lave-vaisselle.

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Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

Compatible avec les biberons et gobelets Philips Avent

Tous les biberons et les gobelets Philips Avent sont compatibles (sauf les biberons en verre et les gobelets pour grand/Mon premier gobelet pour grand). Ainsi, vous pouvez combiner pour créer le gobelet parfait, qui répondra aux besoins de développement individuels de votre tout-petit.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011

  2. Que sont les coliques et comment affectent-elles les bébés? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant l'allaitement, qui crée une gêne dans le système digestif du bébé. Les symptômes sont des pleurs, de l'irritation, des flatulences et des régurgitations.