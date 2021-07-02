Garantie de 2 ans
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Soutien
SCF286/05
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L'emballage est-il recyclable ?
Quelle quantité d'eau dois-je utiliser pour mon stérilisateur Philips Avent ?
Où puis-je utiliser le stérilisateur ?
Pourquoi le processus de stérilisation est-il si rapide ?
Combien de temps dois-je laisser entre deux stérilisations à la vapeur ?
Combien de biberons mon stérilisateur électrique à vapeur Philips Avent peut-il contenir ?
Comment nettoyer mon stérilisateur Philips Avent ?
Pendant combien de temps dois-je continuer à stériliser les différents éléments pour mon enfant ?
Puis-je interrompre le processus de stérilisation de mon stérilisateur Philips Avent ?
Puis-je stériliser/nettoyer des biberons sales dans mon stérilisateur Avent ?
Mon stérilisateur à vapeur électrique Avent affiche un voyant orange
Quels produits puis-je stériliser avec mon stérilisateur Philips Avent ?
Mon stérilisateur Philips Avent commence immédiatement à chauffer lorsque je le branche
Comment charger les biberons et les accessoires dans le stérilisateur Avent.
Comment charger le stérilisateur Philips Avent.
Mon stérilisateur Philips Avent dégage une odeur désagréable
De l'eau reste dans les biberons après la stérilisation. Est-ce normal ?
Mon stérilisateur Philips Avent a cessé de fonctionner
Le voyant du stérilisateur Philips Avent ne s'allume pas
La plaque chauffante de mon stérilisateur Avent présente des taches blanches/brunes