ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Philips Avent Stérilisateur électrique vapeur 4 en 1

Plus offert

Soutien

Philips AventStérilisateur électrique vapeur 4 en 1

SCF286/05

Philips Avent Stérilisateur électrique vapeur 4 en 1

Plus offert

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Mode d’emploi

  • PDF fich., 1.1 MB
  • 2 July 2021

Foire aux questions

Dépannage