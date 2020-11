Conception de stérilisateur modulaire 4 en 1

La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit. Le panier pour lave-vaisselle intégré rassemble les petits éléments lors du lavage et vous permet de les transférer en une seule fois dans le stérilisateur.