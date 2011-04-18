Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF286/05
Stérilisation ultrapratique et efficace
Grâce à sa taille réglable, le stérilisateur 4 en 1 occupe un espace réduit dans votre cuisine. Le panier pour lave-vaisselle intégré rassemble les petits éléments lors du lavage et vous permet de les transférer en une seule fois dans le stérilisateur.
Élimine 99,9 % des germes néfastes
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Conception réglable 4 en 1
Le stérilisateur peut être utilisé avec des biberons à col standard ou large. Il est également compatible avec d'autres produits et accessoires pour bébé.
Notation globale
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré, mammite streptococcique, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant