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Philips AventStérilisateur électrique vapeur 4 en 1

SCF286/05

Stérilisation ultrapratique et efficace

Grâce à sa taille réglable, le stérilisateur 4 en 1 occupe un espace réduit dans votre cuisine. Le panier pour lave-vaisselle intégré rassemble les petits éléments lors du lavage et vous permet de les transférer en une seule fois dans le stérilisateur.

Voir tous les avantages

Flexibilité, chargement simplifié

Stérilisation ultrapratique et efficace

  • Élimine 99,9 % des germes néfastes

  • Stérilise en 6 minutes

  • Peut contenir 6 biberons Philips Avent

  • Conception réglable 4 en 1

Stérilise différents biberons, produits et accessoires pour bébé

Le stérilisateur peut être utilisé avec des biberons à col standard ou large. Il est également compatible avec d'autres produits et accessoires pour bébé.

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Avis de non-responsabilité

  1. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré, mammite streptococcique, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant