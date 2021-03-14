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Philips AventStérilisateur

SCF293/00

5
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Stérilisez, séchez et rangez
Soyez prêts à allaiter votre bébé en 40 minutes. Le stérilisateur et sécheur de biberons Premium utilise des jets d’air filtré pour sécher les biberons avant de s’éteindre. Rapide et hygiénique, le stérilisateur élimine 99,9 % des microbes* pour que vous ayez l’esprit tranquille à chaque tétée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilisation et séchage en 40 minutes

Stérilisez, séchez et rangez

  • Stérilisateur et sécheur de biberons

  • Premium

Un cycle complet de stérilisation et de séchage dure seulement 40 minutes

Un cycle complet de stérilisation et de séchage dure seulement 40 minutes

Préparez les bouteilles de votre bébé pour sa prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une stérilisation puissante à la vapeur, un jet concentré d’air filtré sèche les biberons et les accessoires pour que vous puissiez les utiliser instantanément.

Notre stérilisateur vous permet de stériliser, de sécher et de ranger les biberons

Notre stérilisateur vous permet de stériliser, de sécher et de ranger les biberons

Notre stérilisateur électrique de qualité supérieure ne se limite pas à nettoyer les biberons et à éliminer les microbes; il sèche et range les biberons et les accessoires pour qu’ils restent stérilisés pendant environ 24 heures.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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sur 5

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Évaluation

100%

recommandent ce produit

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14/03/2021

Canada

Canada

Stérilisation rapide

Je dois dire que j’ai été très impressionnée par la capacité et la rapidité que permet le stérilisateur de Philips. Maman de jumeaux, j’ai deux fois fois plus de biberons à stériliser et deux fois moins le temps de le faire ! Le fait que le stérilisateur permette de stériliser 6 biberons à la fois permet vraiment de sauver du temps, tout en permettant d’entreposer les biberons dans un endroit sûr.

Avantages

Rapide et capacité d’entreposage

Inconvénients

S/O

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF293/00 Stérilisateur

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.