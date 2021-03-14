Garantie de 2 ans
Stérilisateur et sécheur de biberons
Premium
Préparez les bouteilles de votre bébé pour sa prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une stérilisation puissante à la vapeur, un jet concentré d’air filtré sèche les biberons et les accessoires pour que vous puissiez les utiliser instantanément.
Notre stérilisateur électrique de qualité supérieure ne se limite pas à nettoyer les biberons et à éliminer les microbes; il sèche et range les biberons et les accessoires pour qu’ils restent stérilisés pendant environ 24 heures.
Récompenses
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Pascou76
14/03/2021
Canada
Stérilisation rapide
Je dois dire que j’ai été très impressionnée par la capacité et la rapidité que permet le stérilisateur de Philips. Maman de jumeaux, j’ai deux fois fois plus de biberons à stériliser et deux fois moins le temps de le faire ! Le fait que le stérilisateur permette de stériliser 6 biberons à la fois permet vraiment de sauver du temps, tout en permettant d’entreposer les biberons dans un endroit sûr.
Avantages
Rapide et capacité d’entreposage
Inconvénients
S/O
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF293/00 Stérilisateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF293/00 Stérilisateur
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureas, streptococcus agalactiae, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant.