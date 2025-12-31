Garantie de 2 ans
Plus offert
SCF297/06
Stérilisation en déplacement
Élimine 99,9 % des germes néfastes
Facile à utiliser
12 sacs pour 240 cycles
Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes est réutilisable et permet de stériliser des biberons, tire-laits et autres produits de puériculture en 90 secondes.*
Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes élimine 99,9 %** des microbes et bactéries (efficacité prouvée).
Chaque sachet comprend une case à cocher. Cochez-la pour connaître facilement et rapidement le nombre d'utilisations du sachet.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Puissance du micro-ondes > 1100 W
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.