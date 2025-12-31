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  • Stérilisez en déplacement
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Philips AventSachets de stérilisation pour micro-ondes

SCF297/06

Stérilisez en déplacement
Les Sacs stérilisateurs à vapeur pour micro-ondes Philips Avent sont un moyen rapide, facile et efficace de vous assurer de toujours avoir des biberons et des produits stériles, partout où vous allez. Grâce à chaque sac, des biberons peuvent être stérilisés au micro-ondes en seulement 90 secondes.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilisation simple et rapide en toutes circonstances

Stérilisez en déplacement

  • Stérilisation en déplacement

  • Élimine 99,9 % des germes néfastes

  • Facile à utiliser

  • 12 sacs pour 240 cycles

Stérilisation vapeur au micro-ondes en seulement 90 minutes

Stérilisation vapeur au micro-ondes en seulement 90 minutes

Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes est réutilisable et permet de stériliser des biberons, tire-laits et autres produits de puériculture en 90 secondes.*

Élimine 99,9 %** des bactéries

Élimine 99,9 %** des bactéries

Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes élimine 99,9 %** des microbes et bactéries (efficacité prouvée).

Case à cocher pour consigner les utilisations du sachet

Case à cocher pour consigner les utilisations du sachet

Chaque sachet comprend une case à cocher. Cochez-la pour connaître facilement et rapidement le nombre d'utilisations du sachet.

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Puissance du micro-ondes > 1100 W

  2. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.