Stérilisez en déplacement

Les Sacs stérilisateurs à vapeur pour micro-ondes Philips Avent sont un moyen rapide, facile et efficace de vous assurer de toujours avoir des biberons et des produits stériles, partout où vous allez. Grâce à chaque sac, des biberons peuvent être stérilisés au micro-ondes en seulement 90 secondes.