Garantie de 2 ans
SCF376/29
Pastille phosphorescente
0 % BPA
Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*
6-18 mois
Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 8 139 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2024.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.