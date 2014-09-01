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Têtes de rasage

SH90/50

Modèle SH90 remplacé par le SH91

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.

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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Modèle SH90 remplacé par le SH91

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH91

Têtes de rechange pour rasoirs Series 9000

Têtes de rechange pour rasoirs Series 9000

Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.

Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track

Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track

Les lames brevetées V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

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