Garantie de 2 ans
Plus offert
SH90/50
Modèle SH90 remplacé par le SH91
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH91
Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.
Les lames brevetées V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
Notation globale