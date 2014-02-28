ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de produit alternative

Plus offert

Casque avec Micro

SHE3555RD/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Émotions fortes, basses profondes

Les écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts aux basses puissantes Philips Beamers sont dotés de tubes acoustiques ovales particulièrement confortables.

Voir tous les avantages

Design compact

Émotions fortes, basses profondes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

2 types de caches en caoutchouc interchangeables, pour un maintien optimal

Deux tailles de caches sont disponibles, pour un maintien personnalisé optimal.

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Les micros intégrés permettent de basculer facilement entre l'écoute de la musique et la réponse aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.

Des basses profondes et un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants

Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-parleurs puissants dans un design compact. Ils s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et des basses profondes.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés