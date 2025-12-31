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  • Émotions fortes, basses profondes
  • Émotions fortes, basses profondes

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Casque avec Micro

SHE3555WT/00

Disponibles en

Blanche
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Bleu
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Noire
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Rouge
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Émotions fortes, basses profondes
Les écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts aux basses puissantes Philips Beamers sont dotés de tubes acoustiques ovales particulièrement confortables.
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Design compact

Émotions fortes, basses profondes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

2 types de caches en caoutchouc interchangeables, pour un maintien optimal

Deux tailles de caches sont disponibles, pour un maintien personnalisé optimal.

Le microphone intégré permet de basculer de la musique aux appels téléphoniques

Les micros intégrés permettent de basculer facilement entre l'écoute de la musique et la réponse aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.

Des basses profondes et un son cristallin grâce à des haut-parleurs puissants

Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-parleurs puissants dans un design compact. Ils s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et des basses profondes.

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