Garantie de 2 ans
Plus offert
SHM5178BK/00
Conversations claires, conception légère.
Les casques sans fil Philips SHB1820 sont légers et offrent un confort optimal.
Qualité des appels claire
Les oreillettes coussinées offrent un niveau de confort supplémentaire lors des séances d’écoute. Les boutons sur l’oreillette vous permettent de régler le volume, de sauter ou de mettre en pause des pistes, de prendre ou de refuser des appels et plus encore.
Les transducteurs audio de 40 mm vous offrent une excellente acoustique pour un son clair de haute qualité.
Notation globale