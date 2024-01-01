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  • Conversations claires, conception légère.
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Casque d’écoute sans fil avec micro

SHM5178BK/00

Conversations claires, conception légère.

Les casques sans fil Philips SHB1820 sont légers et offrent un confort optimal.

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Conversations claires, conception légère.

  • Qualité des appels claire

Facile à porter. Facile à utiliser

Les oreillettes coussinées offrent un niveau de confort supplémentaire lors des séances d’écoute. Les boutons sur l’oreillette vous permettent de régler le volume, de sauter ou de mettre en pause des pistes, de prendre ou de refuser des appels et plus encore.

Excellente acoustique pour un son clair de haute qualité

Les transducteurs audio de 40 mm vous offrent une excellente acoustique pour un son clair de haute qualité.

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