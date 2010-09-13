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Écouteurs-boutons sport

SHQ1007/28

Anti-transpiration

Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.

Voir tous les avantages

avec micro et commandes pour iPhone

Anti-transpiration

Résiste à la sueur

Résiste à la sueur

Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.

Son stéréo avec basses profondes - une motivation à toute épreuve

Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve

Serre-câble

Serre-câble

Le serre-câbles permet de fixer les câbles ensemble.

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