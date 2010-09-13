Garantie de 2 ans
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SHQ1007/28
Anti-transpiration
Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.
Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.
Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve
Le serre-câbles permet de fixer les câbles ensemble.
Notation globale