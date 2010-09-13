Garantie de 2 ans
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SHQ4007/28
Anti-transpiration et lavable
Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.
Composés de matériaux étanches, ces tours d'oreille peuvent être lavés à l'eau du robinet.
Tour de cou flexible et léger pour un confort accru; conçus pour le sport
Le microphone et les commandes extrêmement profilés vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad.
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Notation globale