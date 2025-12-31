Garantie de 2 ans
Plus offert
TAE1105BL/00
HP 8,6 mm pour des basses puissantes
Connecteur plaqué or
Port intra-auriculaire sûr, confortable
Télécommande intégrée : contrôle facile
Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.
Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.
Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.
Notation globale