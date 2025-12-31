ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur
  • Votre musique, votre couleur

Plus offert 

Écouteurs intra-auriculaires filaires

TAE1105PK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rose
Rose
Votre musique, votre couleur
Écoutez votre musique en affirmant votre style avec ces écouteurs intra-auriculaires filaires. Profitez de basses puissantes, d'un style audacieux et d'un maintien intra-auriculaire confortable. Vous avez besoin d'utiliser l'assistant vocal de votre téléphone ? Il vous suffit d'appuyer sur la télécommande intégrée.
Voir tous les avantages

Votre musique, votre couleur

  • HP 8,6 mm pour des basses puissantes

  • Connecteur plaqué or

  • Port intra-auriculaire sûr, confortable

  • Télécommande intégrée : contrôle facile

Des basses puissantes, un son clair.

Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs en néodyme de 8,6 mm. Le connecteur est plaqué or.

Écoutez votre musique en tout confort

Grâce à son tube acoustique ergonomique et à ses trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'écouteur tient confortablement dans votre oreille. Profitez de chaque seconde des morceaux que vous aimez.

Télécommande intégrée. Basculez facilement entre votre playlist et le téléphone.

Prenez un appel et mettez votre playlist en pause sans toucher votre smartphone. Parfait si les basses sont sur le point d'exploser et que vous ne voulez pas manquer le meilleur.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés