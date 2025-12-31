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Écouteurs-boutons avec micro

TAE4105BK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge
Voici les basses
Profitez de basses percutantes pour toutes vos chansons. Ces écouteurs-boutons offrent une tenue dans l’oreille confortable et la télécommande sur fil permet de pauser les listes de lecture. Idéal lorsqu’on vous appelle au moment où la basse de votre chanson préférée est sur le point de retentir!
Voir tous les avantages

Voici les basses

  • Transd. 10mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • Noir

Basses percutantes. Son clair

Que seraient vos trajets sans vos chansons préférées? Ces écouteurs produisent des graves intenses grâce aux puissants transducteurs au néodyme de 10 mm, et assurent votre confort durant l’écoute grâce à des embouts qui tiennent parfaitement en place.

Écoutez votre musique très confortablement

Un tube acoustique ovale et trois tailles d’embouts interchangeables en caoutchouc assurent un ajustement confortable. Profitez de chaque seconde des chansons que vous aimez.

Télécommande sur fil. Contrôlez facilement votre musique et vos appels

Prenez un appel. Mettez votre liste de lecture en pause. Le tout sans toucher à votre téléphone intelligent. Le connecteur en angle permet de garder vos écouteurs branchés à votre appareil intelligent si votre téléphone est dans votre poche.

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