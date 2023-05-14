Garantie de 2 ans
Plus offert
TAE5008WT/00
Des basses qui en imposent.
Offrez des basses puissantes à votre musique. Ces écouteurs intra-auriculaires tiennent confortablement dans l'oreille, tandis que leur télécommande intégrée vous permet de parcourir facilement vos playlists. La solution idéale lorsque vous recevez un appel alors que les basses sont sur le point d'exploser !
Basses puissantes
Maintien intra-auriculaire léger
télécommande intégrée à 3 boutons
Connecteur USB-C
Vous ne vous déplacez pas sans vos morceaux préférés ? Les basses sont amples et profondes grâce à de puissants haut-parleurs de 10 mm. Les écouteurs parfaitement adaptés offrent un grand confort d'écoute.
Faites honneur à vos playlists en les diffusant avec un son fidèle. Ce casque est doté d'un convertisseur numérique-analogique DAC intégré qui améliore la qualité des contenus audio. Profitez de chaque seconde de la musique que vous aimez.
Grâce au tube acoustique ovale et aux trois tailles d'embouts interchangeables en caoutchouc, l'isolation est parfaite et permet plusieurs heures d'utilisation d'affilée. Profitez d'un confort d'écoute toute la journée.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.