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Chargeur Georg Jensen de Philips

TAJP10/00

Chargeur Georg Jensen de Philips

Le côté esthétique de votre techn est important pour vous? Ca chargeur a ce qu’il faut. Conçu soigneusement avec du cuir brun foncé et des éléments en acier poli, le boîtier dissimule un pavé de chargement sans fil Qi. La courroie détachable est aussi un câble USB-A à USB-C.

Voir tous les avantages

Puissance magnifique

Chargeur Georg Jensen de Philips

Puissance de chargement maximale de 5 W

La grande surface de chargement permet de placer facilement un téléphone sur le pavé, et la puissance de charge maximale est de 5 W.

La sangle de transport amovible sert aussi de câble USB-A à USB-C.

La courroie de transport en silicone brun foncé intègre des connexions USB-A à USB-C pour recharger le chargeur.

Éléments en acier poli Georg Jensen

Éléments en acier poli Georg Jensen

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