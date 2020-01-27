Garantie de 2 ans
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TAJP10/00
Chargeur Georg Jensen de Philips
Le côté esthétique de votre techn est important pour vous? Ca chargeur a ce qu’il faut. Conçu soigneusement avec du cuir brun foncé et des éléments en acier poli, le boîtier dissimule un pavé de chargement sans fil Qi. La courroie détachable est aussi un câble USB-A à USB-C.
La grande surface de chargement permet de placer facilement un téléphone sur le pavé, et la puissance de charge maximale est de 5 W.
La courroie de transport en silicone brun foncé intègre des connexions USB-A à USB-C pour recharger le chargeur.
Éléments en acier poli Georg Jensen
Notation globale