Chargeur Georg Jensen de Philips

Le côté esthétique de votre techn est important pour vous? Ca chargeur a ce qu’il faut. Conçu soigneusement avec du cuir brun foncé et des éléments en acier poli, le boîtier dissimule un pavé de chargement sans fil Qi. La courroie détachable est aussi un câble USB-A à USB-C.