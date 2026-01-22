Garantie de 2 ans
TAS1000B/00
Compacte, mais puissante
Glissez-la dans votre poche. Accrochez-la à votre sac. Fixez-la au guidon de votre vélo. Besoin d'un meilleur son que celui de votre téléphone ? Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable et résistante aux éclaboussures est la solution idéale pour écouter votre musique.
Un son génial avec Bass+
Auracast™ pour un son plus puissant
Autonomie de 20 heures
Résistante aux éclaboussures. Dragonne pratique.
Cette petite enceinte vous offre le meilleur de vos morceaux préférés. Vous bénéficiez d'un son de 10 W maximum (5 W RMS), plein de vie et aux basses puissantes grâce à sa membrane passive et à notre technologie exclusive Bass+. Le micro intégré vous permet également de passer des appels en mode mains libres.
Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée. Grâce à sa petite dragonne anti-déchirure, vous pouvez l'accrocher facilement à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo. La conception étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et des éclaboussures. Une charge complète prend environ 2,5 heures via USB-C.
Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 offre une connexion plus rapide et plus stable qui ne faiblit pas dans les lieux très fréquentés, ainsi qu'une meilleure portée. Vous pouvez utiliser l'application dédiée Philips Entertainment pour sélectionner votre source.
Notation globale
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L'indice de protection IPX5 signifie que l'enceinte est protégée des éclaboussures.