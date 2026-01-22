Autonomie qui dure toute la journée et ne craint pas une pluie légère

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée. Grâce à sa petite dragonne anti-déchirure, vous pouvez l'accrocher facilement à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo. La conception étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et des éclaboussures. Une charge complète prend environ 2,5 heures via USB-C.