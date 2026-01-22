ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Compacte, mais puissante
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante
  • Compacte, mais puissante

Enceinte sans fil

TAS1000B/00

Compacte, mais puissante

Glissez-la dans votre poche. Accrochez-la à votre sac. Fixez-la au guidon de votre vélo. Besoin d'un meilleur son que celui de votre téléphone ? Cette enceinte Bluetooth® ultra-portable et résistante aux éclaboussures est la solution idéale pour écouter votre musique.

Voir tous les avantages

Compacte, mais puissante

  • Un son génial avec Bass+

  • Auracast™ pour un son plus puissant

  • Autonomie de 20 heures

  • Résistante aux éclaboussures. Dragonne pratique.

Son génial aux basses incroyables

Son génial aux basses incroyables

Cette petite enceinte vous offre le meilleur de vos morceaux préférés. Vous bénéficiez d'un son de 10 W maximum (5 W RMS), plein de vie et aux basses puissantes grâce à sa membrane passive et à notre technologie exclusive Bass+. Le micro intégré vous permet également de passer des appels en mode mains libres.

Autonomie qui dure toute la journée et ne craint pas une pluie légère

Autonomie qui dure toute la journée et ne craint pas une pluie légère

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée. Grâce à sa petite dragonne anti-déchirure, vous pouvez l'accrocher facilement à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo. La conception étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et des éclaboussures. Une charge complète prend environ 2,5 heures via USB-C.

Diffusion Bluetooth® stable, même dans les lieux très fréquentés

Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 offre une connexion plus rapide et plus stable qui ne faiblit pas dans les lieux très fréquentés, ainsi qu'une meilleure portée. Vous pouvez utiliser l'application dédiée Philips Entertainment pour sélectionner votre source.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

  2. L'indice de protection IPX5 signifie que l'enceinte est protégée des éclaboussures.