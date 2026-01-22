Garantie de 2 ans
TAS2000B/00
Les LED font leur show
Bass+ et Auracast™
Autonomie de 20 heures
Dragonne et protection contre les éclaboussures
Cette enceinte portable compacte est pleine d'intensité pour sa taille avec un son riche de 20 W maximum (10 W RMS). Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ offrent des basses profondes et précises, même à des volumes plus bas. Le micro intégré vous permet de passer des appels en mode mains libres.
Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.
Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour une diffusion fluide. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils Bluetooth® en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable ou une clé USB sur le port USB-A de l'enceinte.
Notation globale
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L'indice de protection IPX5 signifie que l'enceinte est protégée des éclaboussures.