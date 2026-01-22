Longue autonomie, rangement facile et ne craint pas une pluie légère

Avec une autonomie allant jusqu'à 20 heures en une seule charge, vous pouvez écouter votre musique toute la journée et jusqu'au bout de la nuit. La dragonne facilite le transport de cette enceinte et sa construction étanche IPX5 la protège des gouttes de pluie et autres éclaboussures. Une charge de 30 minutes vous offre 5 heures d'autonomie et une charge complète dure environ 2,5 heures.