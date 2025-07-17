Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Haut-parleurs sans fil
Toutes les séries
Enceinte sans fil
Soutien
TAS2000B/00
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Guide de mise en route - English (US)
Feuillets commerciaux locaux
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits