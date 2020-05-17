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Enceinte sans fil

TAS5305/00

Faites la fête

La musique vous accompagne partout où vous allez grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche toujours prête pour la fête ! Profitez d'une autonomie de 12 heures et d'un son plein de vie, aux basses puissantes. Ses LED de couleur créent un spectacle lumineux pour accompagner votre musique. L'entrée Audio vous permet de connecter d'autres sources.

Voir tous les avantages

Faites la fête

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 16 W

  • Autonomie de 12 heures

  • Étanchéité IPX7

Étanche et prêt à l'emploi

Étanche et prêt à l'emploi

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.

Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures

Continuez à faire la fête grâce à une autonomie de 12 heures

Les détails restent nets même lorsque le son est fort. Le radiateur passif amplifie les basses. Ce haut-parleur offre une autonomie de 12 heures; la batterie se recharge complètement en 6 heures. Vous voulez faire la fête en grand? Jumelez-le à un haut-parleur identique pour obtenir un son stéréo.

Au rythme de la musique. Lumières DEL

Au rythme de la musique. Lumières DEL

Quand c’est le moment de s’amuser, les lumières illuminent la fête. Des lumières DEL à chaque extrémité du haut-parleur clignotent au rythme de la musique.

Spécificités Techniques

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