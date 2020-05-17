Étanche et prêt à l'emploi

Ce haut-parleur portatif Bluetooth est coté IPX7, ce qui signifie qu’il peut résister à une immersion totale dans l’eau jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête sous la douche, près de la piscine et même dans la piscine! La portée sans fil est de 20 m.