Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT2206BK/00
Écouteurs intra-auriculaires
Boîtier de charge ultra-compact
Protection contre l'eau IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie
Avec son indice de protection IPX4 et ses puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque vous offre un son exceptionnel par tous les temps. Entièrement résistant aux éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 12 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur une prise USB-C.
Profitez d'un confort absolu grâce aux embouts en silicone doux et interchangeables. L'embout de chaque écouteur s'insère parfaitement dans votre conduit auditif, pour une excellente isolation qui réduit les bruits extérieurs. Grâce à sa forme en « crosse de hockey », chaque écouteur tient parfaitement en place.
Notation globale