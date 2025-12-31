Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT2206WT/00
Écouteurs intra-auriculaires
Boîtier de charge ultra-compact
Protection contre l'eau IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie
Avec son indice de protection IPX4 et ses puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque vous offre un son exceptionnel par tous les temps. Entièrement résistant aux éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 12 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur une prise USB-C.
Notation globale