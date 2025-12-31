Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Avec son indice de protection IPX4 et ses puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque vous offre un son exceptionnel par tous les temps. Entièrement résistant aux éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.