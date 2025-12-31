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  • Jamais sans ma musique.
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Écouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT3255BK/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rose
Rose
Jamais sans ma musique.
Une utilisation en toutes circonstances. Ce casque True Wireless résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre une excellente qualité sonore et jusqu'à 24 heures d'autonomie grâce à son boîtier de charge. Si votre conversation téléphonique s'éternise, vous pouvez utiliser un seul écouteur et mettre l'autre à charger.
Voir tous les avantages

Jamais sans ma musique.

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Ergonomique

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

  • Jusqu'à 24 heures de musique

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge portable USB-C offrant jusqu'à 24 heures d'autonomie

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 18 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Le boîtier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

Mode mono : basculez le micro entre les écouteurs

Vous avez besoin de répondre au téléphone alors que votre casque est presque déchargé ? Augmentez l'autonomie en conversation en utilisant un écouteur tandis que l'autre se charge. Le micro bascule automatiquement sur l'écouteur que vous utilisez, et vous pourrez les échanger tout simplement si nécessaire.

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