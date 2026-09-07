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  • Rasage de près et confort de la peau
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Nouveau

i9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9000/10

Rasage de près et confort de la peau

Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.

Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marque de rasage électrique la plus populaire au monde1

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près et confort de la peau

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Capteur Power Adapt

  • Garantie de 5 ans***

Précision maximale, résultats durables

Précision maximale, résultats durables

Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/50
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige
    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/53
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige

    Cartouche Quick Clean Pod

    CC13/53
    • Paquet de 3
    • Jusqu'à 9 mois de rasage hygiénique
    • Compatible avec Quick Clean Pod

Notation globale

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent

  2. par rapport à un revêtement sans billes

  3. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat