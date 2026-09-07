Garantie de 2 ans
Nouveau
X9000/10
Rasage de près et confort de la peau
Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
Capteur Power Adapt
Garantie de 5 ans***
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
Notation globale
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat