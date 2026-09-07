Rasage de près et confort de la peau

Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.