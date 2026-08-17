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i9000 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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  • Prise en main de votre rasoir Philips i9000 | Guide d'assemblage et de première utilisation
    Prise en main de votre rasoir Philips i9000 | Guide d'assemblage et de première utilisation

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Manuels et documentation

Manuel d’utilisation

  • PDF fich., 5 MB
  • 20 May 2026

Liste des ingrédients - English (US)

  • PDF fich., 145.5 kB
  • 20 August 2026

Pièces de rechange et accessoires

    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/50
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige
    • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    SH91/53
    • Lames NanoTech DualPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S8000, S9000 et i9000
    • Compatibles avec les rasoirs Series S9000 Prestige
    • Compatibles avec les rasoirs Series i9000 Prestige

    Cartouche Quick Clean Pod

    CC13/53
    • Paquet de 3
    • Jusqu'à 9 mois de rasage hygiénique
    • Compatible avec Quick Clean Pod

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