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Lorsque j'utilise le tire-lait Avent, je tire peu de lait ou pas du tout

Si vous utilisez le tire-lait Philips Avent et que vous ne tirez pas du lait comme vous le souhaiteriez, ces conseils et astuces peuvent vous aider.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF334/26, SCF334/23, SCF334/22. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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