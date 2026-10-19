Assistance Philips Lorsque j'utilise le tire-lait Avent, je tire peu de lait ou pas du tout

Si vous utilisez le tire-lait Philips Avent et que vous ne tirez pas du lait comme vous le souhaiteriez, ces conseils et astuces peuvent vous aider.

Tirer son lait demande de la pratique. Lorsque vous sentez l'aspiration mais que le lait n'est pas ou peu tiré, gardez en mémoire que l'utilisation d'un tire-lait demande de la pratique. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs tentatives avant de réussir. Conseils et astuces Choisissez un moment calme, où vous n'êtes ni pressée ni susceptible d'être dérangée. La présence de votre bébé ou une photographie de lui peuvent encourager le flux de lait. La chaleur et la détente peuvent vous aider. Essayez donc de tirer votre lait après un bain chaud ou une douche chaude. Avant de commencer à tirer votre lait, l'application d'un gant de toilette chaud sur vos seins ou d'un coussinet apaisant Philips Avent ou un massage pendant quelques minutes peut également favoriser la production de lait et soulager vos seins s'ils sont douloureux. Essayez de tirer le lait d'un sein pendant que votre bébé s'alimente depuis l'autre, ou tirez votre lait juste après avoir allaité votre bébé. Il est souvent plus facile de tirer le lait au lever. Après avoir allaité votre bébé, attendez au moins une heure avant de tirer votre lait. Repositionner de temps en temps la pompe sur votre sein peut stimuler vos canaux galactophores. Assurez-vous que le mamelon est libre lorsque vous tirez le lait. Remarque Ne continuez pas à pomper si pendant plus de 5 minutes RIEN ne sort. Essayez de tirer votre lait plus tard dans la journée. Si l'opération devient douloureuse, interrompez-la et consultez votre conseiller allaitement ou professionnel de la santé. Juste après la naissance, la quantité de lait produite est encore très faible. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter car votre bébé n'a besoin que de petites quantités. En cas d'inquiétude, consultez votre sage-femme, votre médecin de famille, votre spécialiste ou votre conseiller en allaitement.