Lorsque j'utilise le tire-lait Avent, je tire peu de lait ou pas du tout

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Si vous utilisez le tire-lait Philips Avent et que vous ne tirez pas du lait comme vous le souhaiteriez, ces conseils et astuces peuvent vous aider.
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