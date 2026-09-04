ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Ma tondeuse nez-oreilles Philips ne fonctionne pas

Si votre tondeuse nez-oreilles ne fonctionne pas ou ne s'allume pas, il existe une technique simple pour déterminer la cause probable.

Tournez la tête de tonte de votre tondeuse nez-oreilles pour la désolidariser du manche, puis allumez la tondeuse.

La petite broche située en haut du manche tourne-t-elle lorsque la tête de tondeuse est détachée ? 
Vérifiez que la tête de tondeuse n'est pas endommagée, puis nettoyez-la en profondeur en suivant les instructions ci-dessous.

Vous constatez que rien ne se passe, même lorsque la tondeuse est allumée sans tête de tondeuse ?
De nombreuses tondeuses nez-oreilles Philips sont alimentées par des piles non rechargeables, qui doivent être changées de temps à autre. Essayez de changer les piles avant de réessayer. Si cela ne résout pas le problème, reportez-vous à la section « Vous avez toujours besoin d'aide ? » ci-dessous. 

Tourner la tête de tondeuse et la soulever pour la désolidariser du manche

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG7963/28 , MG7960/28 , MG7960/18 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Autres liens utiles

Vous avez besoin d’aide avec votre produit?

Prendre un rendez-vous de réparationGarantie

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien