Produit de remplacement pour toutes les pochettes de télémétrie actuellement disponibles, quantité : 50 (989803137831 ; 989803174141 ; 989803101971). La pochette de transport contient et protège le moniteur portatif ainsi que ses accessoires de monitorage de l’ECG/la SpO2 compatibles afin d’assurer un monitorage continu des patients ambulatoires adultes et pédiatriques dans un établissement hospitalier.
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