Critères de recherche
Composé d’une visionneuse de pathologie, d’un serveur et d’une application de stockage, le système Image Management System (IMS) est conçu pour renforcer l’efficacité et le rendement de votre laboratoire de pathologie. La conception ouverte et évolutive ainsi que la nouvelle interface utilisateur s’intègrent à votre environnement d’infrastructure informatique et votre processus. L’IMS gère les référentiels d’images, notamment les images de lames entières (WSI) et macroscopiques, ainsi que des fonctionnalités complètes d’intégration du SIL, de mise en réseau, de sécurité, de suivi système et d’archivage. Un accès facile aux informations et aux ressources peut améliorer l’examen des cas numériques.
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Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Un stockage flexible pour les images d’anatomopathologie numérique
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
|Unité centrale
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|Mémoire vive
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|Stockage
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|Connectivité réseau pour l’hôpital
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|Connectivité réseau au(x) scanner(s)
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|Unité centrale
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|Mémoire vive
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|Connectivité
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|Carte graphique
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|Système d’exploitation
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|Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
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|Autre logiciel
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|Unité centrale
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|Mémoire vive
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|Mémoire vive
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|Unité centrale
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|Mémoire vive
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|Carte graphique
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|Système d’exploitation
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|Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
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|Autre logiciel
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Voir le produit
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Le dispositif de balayage SG60 est conçu pour s’adapter aux besoins des laboratoires avec un processus de travail rationalisé et devant numériser des petits lots de lames pour atteindre l’efficacité opérationnelle et raccourcir les délais d’exécution en numérisant des lots en parallèle. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le dispositif de balayage SG60 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le dispositif de balayage de pathologie SGi*, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances.
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Le dispositif de balayage SG300 est conçu pour répondre aux besoins des laboratoires traitant des volumes élevés souhaitant optimiser l’utilisation du dispositif de balayage et réduire davantage le coût de propriété total par lame grâce aux fonctions de numérisation nocturne. Doté d’une capacité de traitement élevée, d’un taux élevé de réussite dès le premier examen et de la fonction de chargement de l’acquisition, le dispositif de balayage SG300 vous permet de numériser vos échantillons histologiques et d’obtenir des images cliniques de haute qualité dans le cadre d’une utilisation quotidienne et au sein de réseaux de pathologie intégrés. Le dispositif de balayage de pathologie SGi, équipé d’une sortie DICOM JPEG et JPEG XL native et configurable, contribue à réduire la taille des fichiers sans compromettre la qualité diagnostique, permettant ainsi des économies de stockage significatives et une amélioration des performances*.
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