Composé d’une visionneuse de pathologie, d’un serveur et d’une application de stockage, Image Management System (IMS) renforce l’efficacité et le rendement de votre laboratoire d’anatomopathologie. La conception ouverte et évolutive ainsi que la nouvelle interface utilisateur s’intègrent à vos processus de travail et à votre infrastructure informatique. IMS gère les référentiels d’images, notamment les images de lames entières (WSI) et macroscopiques. Les fonctionnalités complètes assurent l’intégration du SIL, la mise en réseau, la sécurité, le suivi système et l’archivage. L’accès facile aux informations et aux ressources améliore l’examen numérique des cas.
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Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
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Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
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L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
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Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
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Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
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Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Mise à jour de votre référentiel d’images
Mise à jour de votre référentiel d’images
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Mise à jour de votre référentiel d’images
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Mise à jour de votre référentiel d’images
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La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
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Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
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Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
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Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Intégration bidirectionnelle entre le SIL et l’IMS
Unifiez les données patient dans un processus de travail rationalisé grâce à l’intégration bidirectionnelle du SIL-IMS. La visionneuse mise à jour permet d’examiner les cas, d’accéder aux données patient pluridisciplinaires et de collaborer. Lancez l’IMS à partir de la liste de tâches du SIL ou la synchronisation des données cliniques relatives au cas entre les systèmes peut être effectuée.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
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Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
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Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives
Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur
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L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
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Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de l’analyse des tissus à l’aide d’une visionneuse de lames dédiée
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Notre visionneuse de lames dédiée inclut un ensemble complet d’outils permettant de réaliser des annotations et des mesures précises, ce qui permet au pathologiste de naviguer facilement dans les tissus. Créez une galerie de caractéristiques tissulaires mises en évidence que vous pouvez consulter d’un simple clic. Marquez les lames pour un suivi dans le cadre de processus de travail secondaires tels qu’un comité interdisciplinaire ou un groupe de discussion. Les algorithmes de processus de travail intelligents comprennent l’alignement automatique des images, la détection des tissus, la présentation des tissus et la navigation en un seul clic. Les touches de raccourci permettent d’améliorer le processus de travail et la productivité.
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
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Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
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Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Amélioration de la collaboration en temps réel et partage des cas
Communiquez avec vos collègues partout dans le monde grâce à notre outil de collaboration en temps réel. Partagez votre visualisation des lames d’une manière semblable à un microscope multitêtes. Les participants partagent le contrôle de l’écran, y compris les outils d’annotation et de mesure, ce qui leur permet de collaborer à l’analyse des cas.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
Amélioration de l’expérience utilisateur et de la productivité
L’Image Management System est la passerelle qu’il vous faut pour gérer, examiner et analyser des lames numérisées. Ce logiciel nouvelle génération comprend des outils qui permettent d’optimiser la gestion quotidienne des cas, la navigation parmi les cas et les images et la collaboration. Accédez aux images de lames entières (WSI) par le biais de la visionneuse riche en fonctionnalités dans un processus de diagnostic simplifié et accessible.
Mise à jour de votre référentiel d’images
Mise à jour de votre référentiel d’images
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Mise à jour de votre référentiel d’images
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Mise à jour de votre référentiel d’images
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution repose sur une configuration personnalisable de serveur et de stockage. Outre la gestion du référentiel d’images, elle offre une interopérabilité complète avec le SIL et des options réseau personnalisées. Elle permet une intégration complète avec vos systèmes d’information. Créez un réseau pour le partage d’images histologiques avec des fonctionnalités telles que la gestion automatique des données qui ont un effet positif sur l’efficacité du laboratoire.
Ajout de la puissance de l’IA
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
Ajout de la puissance de l’IA
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conçue comme une plate-forme ouverte capable de partager en toute sécurité des images et d’autres données pertinentes afin d’assurer l’interopérabilité avec des applications d’IA tierces*
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
La gestion de votre journée de travail devient un jeu d’enfant
L’IMS permet d’organiser, d’examiner, de gérer et de présenter facilement les cas numériques. Facilitez l’organisation des listes de tâches personnelles qui sont organisées et triées selon vos préférences. Distinguez facilement les cas en fonction de leur statut et des informations relatives au cas telles que le nom du patient, le nombre de lames par cas et le type de tissu. Trouvez rapidement le bon cas grâce à la fonctionnalité de recherche et de filtre avancée.
Fiche technique
Stockage et serveur d’applications IMS
Stockage et serveur d’applications IMS
Unité centrale
Processeur Intel 6 cœurs double socket à 2,3 GHz
Mémoire vive
32 Go
Stockage
Protection contre la défaillance d’un seul disque (p. ex., config. RAID ou réplication données).
Pour une utilisation avec 5 scanners ou plus : disques Flash.
Connectivité réseau pour l’hôpital
pour l’hôpital : 1 x 1 Go/s Ethernet
Connectivité réseau au(x) scanner(s)
1 x 1 Go/s Ethernet (2 scanners max.)
1 x 10 Go/s pour 3 scanners ou plus
1 x 10 Go/s pour 1 scanner avec sortie brute
vers le système d’archivage (en option) : 1 x 10 Go/s Ethernet
vers le partage réseau (en option) : 1 x 10 Go/s Ethernet
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Unité centrale
Minimum : Intel Xeon E5-1620 v3 à 3,50 GHz ou similaire
Mémoire vive
Minimum : 8 Go de mémoire physique
Connectivité
Minimum : Ethernet 100 Mbit/s
Carte graphique
Minimum : mémoire GPU : 4 Go, carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou similaire, bande passante mémoire : 112 Go/s
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Système d’exploitation
Microsoft Windows 8, 8.1 ou 10 (64 bits)
Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
Navigateurs recommandés : Microsoft Edge basé sur Chrome ou Chromium
Autre navigateur pris en charge : Internet Explorer
Autre logiciel
PDF Viewer (pour visualiser les documents PDF, par exemple les rapports téléchargés manuellement dans les cas)
Client de messagerie (pour le bon fonctionnement du bouton du lien vers la messagerie)
Stockage et serveur d’applications IMS
Stockage et serveur d’applications IMS
Unité centrale
Processeur Intel 6 cœurs double socket à 2,3 GHz
Mémoire vive
32 Go
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Unité centrale
Minimum : Intel Xeon E5-1620 v3 à 3,50 GHz ou similaire
Protection contre la défaillance d’un seul disque (p. ex., config. RAID ou réplication données).
Pour une utilisation avec 5 scanners ou plus : disques Flash.
Connectivité réseau pour l’hôpital
pour l’hôpital : 1 x 1 Go/s Ethernet
Connectivité réseau au(x) scanner(s)
1 x 1 Go/s Ethernet (2 scanners max.)
1 x 10 Go/s pour 3 scanners ou plus
1 x 10 Go/s pour 1 scanner avec sortie brute
vers le système d’archivage (en option) : 1 x 10 Go/s Ethernet
vers le partage réseau (en option) : 1 x 10 Go/s Ethernet
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Configuration minimale requise de l’ordinateur client pour exécuter le logiciel IMS Viewer
Unité centrale
Minimum : Intel Xeon E5-1620 v3 à 3,50 GHz ou similaire
Mémoire vive
Minimum : 8 Go de mémoire physique
Connectivité
Minimum : Ethernet 100 Mbit/s
Carte graphique
Minimum : mémoire GPU : 4 Go, carte graphique GeForce GTX 1050 Ti ou similaire, bande passante mémoire : 112 Go/s
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Configuration logicielle requise sur l’ordinateur client
Système d’exploitation
Microsoft Windows 8, 8.1 ou 10 (64 bits)
Navigateur prenant en charge la norme HTML 5
Navigateurs recommandés : Microsoft Edge basé sur Chrome ou Chromium
Autre navigateur pris en charge : Internet Explorer
Autre logiciel
PDF Viewer (pour visualiser les documents PDF, par exemple les rapports téléchargés manuellement dans les cas)
Client de messagerie (pour le bon fonctionnement du bouton du lien vers la messagerie)
La solution Philips Digital Pathology rassemble les éléments suivants : scanner de pathologie de deuxième génération • visionneuse Image Management System • logiciel de stockage et serveur d’applications Image Management System • écran de 27 po (68,6 cm) de haute qualité approuvé avec la solution de diagnostic in vitro (États-Unis uniquement)
*La solution PIPS autorise les fichiers iSyntax et, avec le kit de développement logiciel (SDK), les établissements tiers peuvent l’utiliser pour les fonctionnalités d’IA.
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution est conforme au règlement (UE) 201 7/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux diagnostics in vitro (IVDR).
La solution Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) peut être utilisée à des fins de diagnostic in vitro. Le système peut aider les pathologistes à examiner et à interpréter les images numériques des lames de pathologie chirurgicale préparées à partir de tissus fixés au formol et inclus en paraffine (FFPE). La solution PIPS n’est pas commercialisée dans tous les pays.
Le kit de développement logiciel (SDK) et File Viewer ne sont pas destinés à être utilisés à des fins diagnostiques, de surveillance ou thérapeutiques, ni de toute autre manière pour la pratique médicale standard.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
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