Création d’un réseau virtuel avec des solutions ouvertes et évolutives

Connectez vos équipes avec une solution évolutive qui permet de partager facilement des données histologiques axées sur le patient au sein des établissements et entre les sites. Créez des réseaux virtuels entre les laboratoires en ajoutant de nouveaux emplacements et utilisateurs. L’IMS offre des options de stockage et de serveur à niveaux multiples évolutives qui s’adaptent à vos besoins. Vous avez le choix entre trois plans de stockage différents pour répondre à vos besoins. La plate-forme ouverte offre de nouvelles options d’interopérabilité à mesure que vos besoins et vos priorités évoluent. Le système se connecte facilement à plusieurs SIL, à un large éventail de dispositifs matériels, à des fournisseurs de scanners tiers et à des logiciels d’analyse d’images.