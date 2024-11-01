IntelliSpace Event Management (anciennement Emergin) aide votre équipe soignante à gérer les diverses notifications d’événement, alertes et alarmes, et à y répondre efficacement. Les informations pertinentes sont directement envoyées sur les dispositifs de communication pour une efficacité accrue.
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IntelliSpace Event Management intègre et exploite les données provenant de systèmes de monitorage patient, d’appel du personnel infirmier et d’information clinique. Cette solution simplifie les flux entrant et sortant afin de générer des alertes pertinentes. Les informations sont ensuite envoyées à la personne appropriée, en fonction de son rôle et de ses compétences.
Intégration des données de différents systèmes
IntelliSpace Event Management intègre et exploite les données provenant de systèmes de monitorage patient, d’appel du personnel infirmier et d’information clinique. Cette solution simplifie les flux entrant et sortant afin de générer des alertes pertinentes. Les informations sont ensuite envoyées à la personne appropriée, en fonction de son rôle et de ses compétences.
Intégration des données de différents systèmes
IntelliSpace Event Management intègre et exploite les données provenant de systèmes de monitorage patient, d’appel du personnel infirmier et d’information clinique. Cette solution simplifie les flux entrant et sortant afin de générer des alertes pertinentes. Les informations sont ensuite envoyées à la personne appropriée, en fonction de son rôle et de ses compétences.
Expérience du secteur
Notre expérience du monde de la santé mise à profit pour optimiser les soins
Avec la solution IntelliSpace Event Management, Philips accompagne votre établissement dans l’élaboration de stratégies et programmes technologiques afin d’améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité et la productivité.
Notre expérience du monde de la santé mise à profit pour optimiser les soins
Avec la solution IntelliSpace Event Management, Philips accompagne votre établissement dans l’élaboration de stratégies et programmes technologiques afin d’améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité et la productivité.
Notre expérience du monde de la santé mise à profit pour optimiser les soins
Avec la solution IntelliSpace Event Management, Philips accompagne votre établissement dans l’élaboration de stratégies et programmes technologiques afin d’améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité et la productivité.
Hiérarchisation des événements
Hiérarchisation des événements pour une meilleure communication
Les alertes sont directement envoyées aux membres de l’équipe soignante concernés, afin d’optimiser les processus et la communication. Votre équipe peut ainsi répondre de manière rapide et efficace aux besoins du patient.
Hiérarchisation des événements pour une meilleure communication
Les alertes sont directement envoyées aux membres de l’équipe soignante concernés, afin d’optimiser les processus et la communication. Votre équipe peut ainsi répondre de manière rapide et efficace aux besoins du patient.
Hiérarchisation des événements pour une meilleure communication
Les alertes sont directement envoyées aux membres de l’équipe soignante concernés, afin d’optimiser les processus et la communication. Votre équipe peut ainsi répondre de manière rapide et efficace aux besoins du patient.
Assistance complète
Assistance complète
Nous travaillons en étroite collaboration avec les administrateurs système, les membres de l’équipe informatique, les ingénieurs biomédicaux/cliniques et les experts en télécommunication pour assurer la disponibilité, la mise à jour et l’entretien de votre système IntelliSpace Event Management sur site. Votre établissement peut ainsi respecter les meilleures pratiques et normes en vigueur, tout en relevant de nouveaux défis.
Assistance complète
Nous travaillons en étroite collaboration avec les administrateurs système, les membres de l’équipe informatique, les ingénieurs biomédicaux/cliniques et les experts en télécommunication pour assurer la disponibilité, la mise à jour et l’entretien de votre système IntelliSpace Event Management sur site. Votre établissement peut ainsi respecter les meilleures pratiques et normes en vigueur, tout en relevant de nouveaux défis.
Assistance complète
Nous travaillons en étroite collaboration avec les administrateurs système, les membres de l’équipe informatique, les ingénieurs biomédicaux/cliniques et les experts en télécommunication pour assurer la disponibilité, la mise à jour et l’entretien de votre système IntelliSpace Event Management sur site. Votre établissement peut ainsi respecter les meilleures pratiques et normes en vigueur, tout en relevant de nouveaux défis.
Interopérabilité : un facteur clé
Interopérabilité : un facteur clé pour répondre à vos besoins
IntelliSpace Event Management travaille en collaboration avec d’autres fournisseurs afin que nos systèmes soient compatibles et puissent ainsi s’adapter aux besoins croissants de votre établissement.
Interopérabilité : un facteur clé pour répondre à vos besoins
IntelliSpace Event Management travaille en collaboration avec d’autres fournisseurs afin que nos systèmes soient compatibles et puissent ainsi s’adapter aux besoins croissants de votre établissement.
Interopérabilité : un facteur clé pour répondre à vos besoins
IntelliSpace Event Management travaille en collaboration avec d’autres fournisseurs afin que nos systèmes soient compatibles et puissent ainsi s’adapter aux besoins croissants de votre établissement.
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Intégration des données de différents systèmes
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Intégration des données de différents systèmes
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Notre expérience du monde de la santé mise à profit pour optimiser les soins
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Notre expérience du monde de la santé mise à profit pour optimiser les soins
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Hiérarchisation des événements
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Assistance complète
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Interopérabilité : un facteur clé
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