Intégration des données de différents systèmes

IntelliSpace Event Management intègre et exploite les données provenant de systèmes de monitorage patient, d’appel du personnel infirmier et d’information clinique. Cette solution simplifie les flux entrant et sortant afin de générer des alertes pertinentes. Les informations sont ensuite envoyées à la personne appropriée, en fonction de son rôle et de ses compétences.