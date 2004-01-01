En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
Dans un monde parfait, il n’y aurait aucune différence entre les moniteurs amagnétiques de paramètres vitaux et les moniteurs de chevet. Le système Expression MR400 fait un grand pas vers cet idéal avec une surveillance des paramètres comparable à celle des moniteurs de chevet (SpO2, PI, PNI et CO2), un système d’indications d’alarmes qui redéfinit la prévention, un grand écran LCD de 15,6” (39,6 cm) reprenant l’interface des moniteurs de chevet avec laquelle le personnel soignant est familier et l’association exclusive d’améliorations ECG, des mesures prises sur le patient à l’affichage de la courbe.
Dans un monde parfait, il n’y aurait aucune différence entre les moniteurs amagnétiques de paramètres vitaux et les moniteurs de chevet. Le système Expression MR400 fait un grand pas vers cet idéal avec une surveillance des paramètres comparable à celle des moniteurs de chevet (SpO2, PI, PNI et CO2), un système d’indications d’alarmes qui redéfinit la prévention, un grand écran LCD de 15,6” (39,6 cm) reprenant l’interface des moniteurs de chevet avec laquelle le personnel soignant est familier et l’association exclusive d’améliorations ECG, des mesures prises sur le patient à l’affichage de la courbe.
Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.
Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.
Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
Le moniteur Expression MR400 vous offre des protocoles d’examens flexibles, une grande liberté de mouvement ainsi qu’une technologie intelligente. Surveillez vos patients tout en optimisant les protocoles jusqu’à 4 W/kg et 7,2 µT B1rms. Améliorez la prise en charge et créez un environnement de travail confortable en réduisant les contraintes liées au positionnement du moniteur par rapport au patient et à l’aimant.
Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.
Le système Expression MR400 peut vous proposer des examens IRM permettant potentiellement à vos patients de rentrer plus rapidement chez eux. Il vous offre une surveillance de qualité des agents anesthésiques et de la température centrale, une architecture cardiaque avancée avec un signal ECG amélioré et une synchronisation (gating) sans fil, ainsi qu’une plus grande flexibilité de positionnement lors des examens IRM fonctionnels.
