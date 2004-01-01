Surveillance comparable à celle des moniteurs de chevet conventionnels

Dans un monde parfait, il n’y aurait aucune différence entre les moniteurs amagnétiques de paramètres vitaux et les moniteurs de chevet. Le système Expression MR400 fait un grand pas vers cet idéal avec une surveillance des paramètres comparable à celle des moniteurs de chevet (SpO2, PI, PNI et CO2), un système d’indications d’alarmes qui redéfinit la prévention, un grand écran LCD de 15,6” (39,6 cm) reprenant l’interface des moniteurs de chevet avec laquelle le personnel soignant est familier et l’association exclusive d’améliorations ECG, des mesures prises sur le patient à l’affichage de la courbe.