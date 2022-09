Collaboration Live for tele-ultrasound Élargissez votre équipe sans l’agrandir Accès à distance avec une fiabilité du diagnostic

Collaboration Live est le premier outil de télémédecine intégré offrant une qualité de diagnostic. Partagez vos écrans et communiquez par messagerie vocale, textuelle et vidéo en toute sécurité, directement depuis le système d’échographie avec un PC ou un appareil mobile*, vous permettant d’élargir votre équipe sans l’agrandir.** Donnez aux membres de l’équipe soignante l’accès à la demande à des experts pour l’établissement d’un diagnostic clinique à distance en temps réel* grâce à un système de contrôle à distance, une aide à la prise de décision destinée aux examens complexes et une formation sur les protocoles de soins. Votre équipe peut enfin être à plusieurs endroits à la fois, vous permettant d’améliorer l’expérience des patients et du personnel, d’augmenter l’efficacité des processus de travail et d’obtenir de meilleurs résultats.