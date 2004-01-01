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IntelliVue

Adaptateur pour main NMT

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À utiliser avec le câble patient IntelliVue NMT 989803174581 et le module de transmission neuromusculaire IntelliVue 865383. Adaptateur réutilisable.

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Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Transmission neuromusculaire (NMT)
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Module NMT Philips 865383
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • Paquet de 10
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803174581
Approuvé par la FDA
  • Oui
Informations sur le produit
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Compatible avec le matériel d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Transmission neuromusculaire (NMT)
Voir toutes les caractéristiques
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  • Non
Catégorie de produit
  • Transmission neuromusculaire (NMT)
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • Module NMT Philips 865383
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Conditionnement
  • Paquet de 10
Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • 989803174581
Approuvé par la FDA
  • Oui

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