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Sonde de température rectale/œsophagienne, 12 FR

Rectale/œsophagienne

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Les sondes de température réutilisables Philips sont validées pour résister à la stérilisation en autoclave. Elles peuvent être désinfectées en respectant les instructions d’utilisation, puis passées en autoclave à une température de vapeur d’eau saturée de 132 °C pendant 4 min avec un temps de séchage de 30 min. Il est aussi possible de les passer en autoclave à une température de vapeur d’eau saturée de 134 °C (max.) pendant 3 min avec un temps de séchage de 20 à 30 min. Pour plus d’informations sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, reportez-vous au manuel d’utilisation.

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Fiche technique

Sonde de température
Sonde de température
Taille du capteur
  • 12 FR
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Longueur du câble
  • 3,1 m
Nombre de broches
  • Connecteur à 2 broches
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • IntelliVue X3 867030, IntelliVue MX100 867033, IntelliVue MMX 867036, Extension hémodynamique IntelliVue 867039, Extension de capnographie IntelliVue 867040, Extension CO2 Microstream IntelliVue 867041, Module de température M1029A, ainsi que tous les défibrillateurs et moniteurs patient Philips qui listent ce produit dans le manuel d’utilisation.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Sonde de température réutilisable
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient (réutilisable)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur/pochette
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Sonde de température
Sonde de température
Taille du capteur
  • 12 FR
Informations sur le produit
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Longueur du câble
  • 3,1 m
Nombre de broches
  • Connecteur à 2 broches
Voir toutes les caractéristiques
Sonde de température
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Taille du capteur
  • 12 FR
Informations sur le produit
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Longueur du câble
  • 3,1 m
Nombre de broches
  • Connecteur à 2 broches
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Température
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • IntelliVue X3 867030, IntelliVue MX100 867033, IntelliVue MMX 867036, Extension hémodynamique IntelliVue 867039, Extension de capnographie IntelliVue 867040, Extension CO2 Microstream IntelliVue 867041, Module de température M1029A, ainsi que tous les défibrillateurs et moniteurs patient Philips qui listent ce produit dans le manuel d’utilisation.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Sonde de température réutilisable
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient (réutilisable)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur/pochette
Stérile OU non stérile
  • Non stérile

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