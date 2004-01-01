Les sondes de température réutilisables Philips sont validées pour résister à la stérilisation en autoclave. Elles peuvent être désinfectées en respectant les instructions d’utilisation, puis passées en autoclave à une température de vapeur d’eau saturée de 132 °C pendant 4 min avec un temps de séchage de 30 min. Il est aussi possible de les passer en autoclave à une température de vapeur d’eau saturée de 134 °C (max.) pendant 3 min avec un temps de séchage de 20 à 30 min. Pour plus d’informations sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, reportez-vous au manuel d’utilisation.
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|Taille du capteur
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Stérile OU non stérile
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|Taille du capteur
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Stérile OU non stérile
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