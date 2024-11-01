L’appareil Philips DreamStation 2 Auto CPAP Advanced représente la prochaine évolution des solutions de traitement des troubles du sommeil intégrées et cliniquement éprouvées¹. Il est conçu pour offrir une efficacité opérationnelle et une expérience utilisateur simplifiée, notamment une configuration flexible, un humidificateur et un modem entièrement intégrés, des fonctions avancées visant à améliorer le confort des utilisateurs et des outils de gestion des patients.
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Démarrez rapidement et efficacement le traitement des patients grâce à la configuration prête à l’emploi² et sans contact en acceptant les paramètres par défaut ou en les personnalisant à distance à l’aide de Care Orchestrator. Vous pouvez également choisir la configuration guidée, simplifiée et sans contact de l’appareil.
Configuration efficace
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Réglages de confort personnalisés
Réglages de confort personnalisés
L’écran tactile couleur est conçu pour faciliter la navigation et peut contribuer à réduire les rappels et à faciliter le dépannage. Les réglages de confort incluent les fonctions Ramp Plus, Humidification et Température du tube chauffé.
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L’écran tactile couleur est conçu pour faciliter la navigation et peut contribuer à réduire les rappels et à faciliter le dépannage. Les réglages de confort incluent les fonctions Ramp Plus, Humidification et Température du tube chauffé.
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Ramp Plus
Ramp Plus
La fonction Ramp Plus permet aux patients de définir une pression de démarrage confortable. Une fois définie, Ramp Plus sera automatiquement activée pour les futures séances de traitement. La pression augmente automatiquement en cas de détection d’un événement.
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Micro-circuit chauffé 12 mm
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Le circuit Philips au plus petit diamètre est conçu pour être confortable tout en prenant moins d’espace que les circuits traditionnels.
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Informations quotidiennes
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Philips Care Orchestrator fournit des données patient exploitables et vous aide à anticiper et à résoudre la plupart des problèmes des patients. Les fonctions de collecte de données et d’engagement à distance permettent de suivre les performances.
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Engagement des patients optimisé
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L’application mobile pour l’apnée du sommeil Philips DreamMapper avec connectivité Bluetooth améliorée permet aux patients de consulter leurs propres données de sommeil nocturne pour les aider à rester motivés et à suivre leur traitement, dont l’ajustement de leur masque et leurs heures de traitement. Les patients utilisant DreamMapper avaient un taux de réussite relatif à l’adhérence au traitement du sommeil supérieur de 283 %.³
Engagement des patients optimisé
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Réglages de confort personnalisés
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Ramp Plus
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Micro-circuit chauffé 12 mm
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Engagement des patients optimisé
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Fiche technique
Informations sur l’humidificateur
Informations sur l’humidificateur
Capacité de l’humidificateur
325 ml
Compatibilité des circuits
12 mm standard/chauffé, 15 mm standard/chauffé, 22 mm standard
Type d’eau compatible
Distillée
Type
Adaptable, 5 configurations
Température à chaud*
5 réglages
Pression et caractéristiques
Pression et caractéristiques
Gamme de pression
4 à 20 cm H₂O
Modes
PPC fixe, PPC auto-pilotée
Compensation de l’altitude
Automatique
Détection avancée des événements
Standard
Courbes de débit
Standard
Connectivité
Modem cellulaire intégré et Bluetooth
Durée Ramp Plus*
15 min, 30 min, 45 min
Pression de démarrage Ramp Plus
Désactivé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cm H₂O
Fonctions avancées
CPAP Check, Auto Trial, EZ Start
Système de relâchement de la pression FLEX*
Désactivé, 1,2,3
Nouvelles fonctions
Nouvelles fonctions
Écran
Écran tactile couleur, bouton de traitement
Filtres
Filtre à pollen réutilisable, filtre ultrafin à usage unique
Exigences en matière d’électricité
100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 – 2,0 A
Recommandation
Recommandation
Garantie
2 ans
Dimensions
Dimensions
Poids
1 040 g (sans alimentation, réservoir d’eau vide)
1 336 g (avec alimentation, réservoir d’eau vide)
Taille
256,8 mm (L) x 158,5 mm (l) x 84,8 mm (H)
Informations sur l’humidificateur
Informations sur l’humidificateur
Capacité de l’humidificateur
325 ml
Compatibilité des circuits
12 mm standard/chauffé, 15 mm standard/chauffé, 22 mm standard
1 Frédéric Gagnadoux, Dirk Pevernagie, et al., “Validation of the System One RemStar Auto A-Flex for Obstructive Sleep Apnea Treatment and Detection of Residual Apnea-Hypopnea Index: A European Randomized Trial,” Journal of Clinical Sleep Medicine, 13(2):283-290, 2017. Clete A. Kushida, Richard B. Berry, et al., “Positive Airway Pressure Initiation: A Randomized Controlled Trial to Assess the Impact of Therapy Mode and Titration Process on Efficacy, Adherence, and Outcomes,” Sleep, 34(8):1083-1092, 2011.
2 En acceptant les paramètres intelligents par défaut. Vous pouvez également configurer des prescriptions entièrement via CO sans toucher à l’appareil.
3 Taux d’observance à 90 jours de 46 % pour les patients DreamMapper contre 12 % pour le groupe Standard, soit une augmentation de 283,3 % dans le cadre d’une analyse rétrospective menée par Philips Respironics sur le livre blanc de la base de données EncoreAnywhere sur des patients en difficulté (n = 24 378).
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