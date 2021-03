Le design unique du masque DreamWear offre trois options de configuration de coussin (nez, oreiller et visage complet) pour permettre aux patients de choisir l’interface qui leur convient le mieux. Ce masque est plus confortable et leur offre une plus grande liberté de mouvement que le masque qui leur est prescrit. Les patients ont l’impression de ne pas porter de masque¹⁻³.