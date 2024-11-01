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Les systèmes d’imagerie Philips Azurion, associés à la table Baxter Medical Trusystem 7500 Hybrid Plus, allient radiographie interventionnelle de pointe et table chirurgicale dernier cri. Cette configuration vous offre une salle véritablement multifonctionnelle où vous pouvez réaliser des interventions chirurgicales mini-invasives, hybrides et traditionnelles.
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Le système Philips Azurion avec FlexArm vous offre une plus grande liberté dans votre environnement interventionnel et chirurgical. Fixé au plafond, son design flexible s’adapte à votre processus de travail et convient à une grande variété de configurations d’espace et d’interventions dans une même salle d’examen. En s’adaptant à votre environnement de travail, le Philips Azurion avec FlexArm vous aide à améliorer les performances de votre salle d’examen et à offrir une meilleure prise en charge.
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La technologie ClarityIQ, disponible sur les systèmes Azurion, utilise des algorithmes de traitement d’image en temps réel et des technologies informatiques pour optimiser la qualité d’image.
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