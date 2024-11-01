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Les systèmes d’imagerie Philips Azurion, associés à la table Baxter Medical Trusystem 7500 Hybrid Plus, allient radiographie interventionnelle de pointe et table chirurgicale dernier cri. Cette configuration vous offre une salle véritablement multifonctionnelle où vous pouvez réaliser des interventions chirurgicales mini-invasives, hybrides et traditionnelles.

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Caractéristiques
Flexibilité et efficacité
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Offrez davantage de flexibilité à vos équipes médicales en associant un système de radiographie interventionnelle de pointe à une table chirurgicale dernier cri. La table chirurgicale Baxter Medical offre une véritable flexibilité de positionnement et d’ajustement d’angles afin de répondre aux exigences d’un grand nombre de procédures chirurgicales.

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Positionnement rapide et sûr
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Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière efficace. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.

Positionnement rapide et sûr

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Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière efficace. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.

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Positionnement rapide et sûr
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Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière efficace. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.
Contrôle intuitif et facile
Contrôle intuitif et facile

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Gérez intuitivement le positionnement et le déplacement du plateau flottant Carbon FloatLine de la table Baxter Medical grâce à la poignée Sensor Control FloatLine. Le statif de l’arceau Azurion et la table chirurgicale Baxter Medical sont contrôlés via leurs modules de contrôle respectifs.

Contrôle intuitif et facile

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Contrôle intuitif et facile
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Précision et efficacité dans toutes les positions et pour tous les domaines

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Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plans d’examens suivants. Le plan d’examen d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plan d’examen, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plan d’examen d’imagerie à plateau flottant offrant une zone radiotranslucide allant jusqu’à 2 100 mm. Le plan d’examen entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plan d’examen universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plan d’examen, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.

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Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plans d’examens suivants. Le plan d’examen d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plan d’examen, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plan d’examen d’imagerie à plateau flottant offrant une zone radiotranslucide allant jusqu’à 2 100 mm. Le plan d’examen entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plan d’examen universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plan d’examen, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.

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Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plans d’examens suivants. Le plan d’examen d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plan d’examen, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plan d’examen d’imagerie à plateau flottant offrant une zone radiotranslucide allant jusqu’à 2 100 mm. Le plan d’examen entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plan d’examen universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plan d’examen, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.
  • Flexibilité et efficacité
  • Positionnement rapide et sûr
  • Contrôle intuitif et facile
  • Précision et efficacité dans toutes les positions et pour tous les domaines
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Le système Philips Azurion FlexArm et la table chirurgicale Baxter Medical sont interfacés pour fonctionner ensemble de manière efficace. L’interface entre le statif Azurion et la table chirurgicale Baxter* facilite l’arrêt des mouvements du statif et de la table dès l’émission d’un signal BodyGuard, afin que vous puissiez déplacer l’Azurion à des vitesses élevées en toute confiance.
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Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plans d’examens suivants. Le plan d’examen d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plan d’examen, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plan d’examen d’imagerie à plateau flottant offrant une zone radiotranslucide allant jusqu’à 2 100 mm. Le plan d’examen entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plan d’examen universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plan d’examen, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.

Précision et efficacité dans toutes les positions et pour tous les domaines

Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plans d’examens suivants. Le plan d’examen d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plan d’examen, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plan d’examen d’imagerie à plateau flottant offrant une zone radiotranslucide allant jusqu’à 2 100 mm. Le plan d’examen entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plan d’examen universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plan d’examen, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.

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