Philips OneBlade est doté d'un témoin d'usure. Au fur et à mesure de votre utilisation, vous verrez une bande verte se développer sur votre lame. Une fois que cette bande est complètement verte, il est temps pour vous de remplacer votre lame. Gardez à l'esprit que ce témoin d'usure sert uniquement d'indicateur et que vous devez remplacer la lame lorsque vous n'êtes plus satisfait de ses performances.

La lame peut devenir verte prématurément en cas de nettoyage inadapté. Les outils de nettoyage tels que les brosses, les serviettes ou autres, ou les produits chimiques liquides peuvent entraîner une usure visible prématurément.

Suivez les instructions de nettoyage de OneBlade ci-dessous :

* Après chaque utilisation, soufflez sur la lame pour faire partir les poils accumulés.

* Allumez votre OneBlade et rincez la lame et le(s) sabot(s) à l'eau tiède.

* Si les accessoires doivent être nettoyés plus en profondeur, éteignez votre OneBlade, retirez les accessoires et lavez-les sous un robinet.