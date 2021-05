Combien de temps peut-on conserver du lait maternel?

Tout d'abord, regardons ce qu'il faut faire et ne pas faire pour conserver le lait maternel.

Le lait maternel se conserve relativement bien dans un contenant scellé hermétiquement et réfrigéré à une température constante. Sa durée de conservation dépend de l'endroit où vous le stockez. Voici un court résumé:

Au réfrigérateur : jusqu'à 5 jours à une température égale ou inférieure à 4 °C (39,2 °F)

Au congélateur (compartiment du réfrigérateur) : jusqu'à 2 semaines

Au congélateur (compartiment séparé) : jusqu'à 6 mois

À la température de la pièce : jusqu'à 4 heures

Cela fait beaucoup de choses à se rappeler, mais ne craignez rien! La meilleure façon d'éviter toute confusion est d'étiqueter tous vos biberons et vos contenants avec des dates de péremptions, et d'utiliser le plus vieux lait d'abord.

Bien sûr, vous aurez parfois besoin de transporter le lait, assurez-vous d'utiliser un sac isotherme isolé pour ces occasions.

Vous vous demandez peut-être si vous pouvez laisser traîner le lait et le refroidir ensuite. Malheureusement non. La clé pour ne pas gaspiller le lait maternel est de le garder à une température constante, donc, si vous prévoyez réfrigérer ou congeler le lait, vous devrez le faire aussitôt que possible.

Quelle est la température idéale pour servir le lait maternel?

Maintenant, passons au réchauffement du lait maternel.



Pour réchauffer le lait maternel, vous devez le chauffer à une température oscillant entre la température ambiante et celle du corps humain. Certains bébés apprécient aussi quand il est un peu froid.

La façon la plus simple et la plus sécuritaire de réchauffer votre lait est d'utiliser un chauffe-biberon. L'utilisation du micro-ondes n'est pas recommandée, car la température pourrait ne pas être uniforme et certaines parties trop chaudes pourraient brûler la bouche de votre bébé. Un chauffe-biberon, au contraire, vous permet de décongeler ou de réchauffer le lait doucement et uniformément, ce qui préserve la qualité du lait

Le lait congelé peut être décongelé dans un chauffe-biberon (cela va, encore une fois, préserver la qualité du lait), dans le réfrigérateur, sous l'eau courante ou dans un bol d'eau tiède. Une fois décongelé, le lait ne peut pas être congelé de nouveau.

Si vous n'avez pas de chauffe-biberon sous la main[Office2] , vous pouvez réchauffer le lait en plaçant le biberon dans un bol d'eau tiède. Assurez-vous de tester la température du biberon sur votre peau avant de le servir à votre bébé.

Bon allaitement au biberon!

Vous voulez en connaître davantage sur nos chauffe-biberons et nos stérilisateurs? Cliquez ici pour explorer la gamme.