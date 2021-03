Vous regrettez probablement de ne pas avoir acheté un sofa plus foncé pour camoufler les déversements du bébé.

Notre solution : d'accord, les déversements du bébé sont des choses qui arrivent, mais il n'y a aucune raison de vous inquiéter avec nos gobelets. Ils sont tous antifuite et aident à préserver votre sofa du buveur le plus porté sur les taches.

Vous pourriez aussi vous demander comment faire le grand saut du biberon au gobelet.

Notre solution : apprendre de nouvelles habiletés peut être décourageant au début, nous avons donc séparé le processus en quatre étapes faciles pour votre tout-petit. D'abord, apprenez-lui à boire avec des poignées en utilisant notre gobelet pour l'entraîner. Ensuite, augmentez graduellement le débit du liquide jusqu'au niveau de celui d'un buveur adulte à l'aide d'un bec, d'une paille et, éventuellement, d'un gobelet sans bec.

Vous pourriez être légèrement inquiète de perdre les gobelets au même rythme que les bas de bébé.

Notre solution : votre tout-petit a une forte tendance à laisser les objets qui lui tombent sous la main derrière lui, à les échapper et à les jeter par terre. Nous comprenons cela et nous avons conçu nos gobelets avec des poignées et des bords ondulés, les rendant ainsi plus faciles à emporter par votre petit quand il se déplace.

Vous pourriez bien aussi penser : ouf!, les bébés ont réellement besoin de beaucoup de choses autour d'eux.

Notre solution : un nouveau venu dans la famille peut entraîner une vie plus... mouvementée. Comment pouvez-vous alors simplifier votre vie et vous assurer que votre bébé a tout ce dont il a besoin? Les gobelets Philips Avent sont conçus pour être interchangeables. Vous pouvez donc utiliser un seul dessus sur une variété de biberons et de gobelets. En plus, vous trouverez toujours rapidement un couvercle qui convient.

Prêts à aider votre tout-petit à boire comme un grand? Vous allez réussir haut la main.

Vous voulez en connaître davantage sur nos gobelets pour tout-petits? Cliquez ici pour découvrir la gamme.