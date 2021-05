Essentiels pour les suces

Voyons d'abord certains des essentiels du réconfort. Ce qui réconforte est personnel à chacun, mais nous pensons qu'il existe des incontournables. Toutes nos suces sont orthodontiques, soutiennent le développement naturel du palais de votre bébé et sont sans BPA; au cas où vous vous posiez la question!

Faites du réconfort une affaire personnelle

Il est temps d'entrer dans les détails. Pour restreindre votre recherche pour la meilleure suce, vous aurez besoin de tenir compte de certaines choses:



L'âge de votre bébé

La sensibilité de la peau de votre bébé

Les préférences de votre bébé

Trouvez le bon type de réconfort

Maintenant que vous savez ce dont il faut tenir compte, nous allons vous expliquer comment chacune de nos quatre suces se compare aux autres.

Suces Mini

Son nom, Mini, indique exactement cela : elle est minuscule. Tout semble trop grand pour un nouveau-né, nous avons donc créé une suce dotée d'une protection extra petite et légère, conçue pour ne pas toucher au nez du bébé.

Tailles: 0 à 2 mois

Suce recommandée pour: les parents qui veulent un solution complète pour leur nouveau-né

Suces Soothie

La Soothie est une suce faite d'une seule pièce en silicone de grade médical. Contrairement à une suce ordinaire, la Soothie vous permet d'offrir le réconfort de votre doigt en même temps que le bébé tète, grâce à un trou à l'avant.

Tailles: 0 à 3 mois et plus

Suce recommandée pour: les parents qui veulent une suce de grade médical qui offre un réconfort supplémentaire à leur nouveau-né.

Suces Classic

Considérez la suce Classic comme une solution complète de tous les jours. Parce que le besoin de réconfort peut frapper la nuit comme le jour, nous avons aussi créé des modèles visibles dans l'obscurité et donc, faciles à localiser.

Tailles: 0 à 6 mois, 6 à 18 mois

Suce recommandée pour: les parents qui veulent une solution complète de qualité pour le jour et la nuit.

Suces aérées

Certaines peaux peuvent être plus sensibles que d'autres. Contrairement à une protection ordinaire, celle de notre suce Freeflow est dotée de plus grands trous pour aider à garder la peau de votre bébé sèche et confortable.

Tailles: 0 à 6 mois, 6 à 18 mois et 18 mois et plus

Suce recommandée pour: les parents qui veulent une suce qui est douce pour la peau.

Suces ultradouces

Votre petit aime-t-il la délicatesse? La suce ultradouce est conçue avec une protection douce et flexible, avec une aération supplémentaire pour éviter de marquer et d'irriter la peau.

Tailles: 0 à 6 mois, 6 à 18 mois

Suce recommandée pour: les parents qui veulent une suce délicate pour la peau sensible.

Les dernières étapes

Une fois que vous avez choisi une suce en vous basant sur les besoins de votre bébé, vous devez décider de la bonne taille et du bon modèle. La taille de nos suces est déterminée d'après l'âge et le choix du modèle, bien sûr, vous appartient!

Vous voulez en connaître davantage sur nos suces? Cliquez ici pour explorer la gamme.