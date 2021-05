Utiliser facilement le tire-lait quand on n'est pas à la maison

Choisissez votre espace

Que vous soyez au bureau ou chez des amis, cherchez un endroit où vous aurez tout le nécessaire (de l'eau par exemple) et où vous pourrez conserver sans risque votre lait. Le lieu idéal est celui où vous vous sentez à l'aise et où on ne viendra pas vous déranger. Les études montrent que plus vous êtes détendue, plus vous obtiendrez de lait.

Si vous arrivez à la fin de votre congé de maternité, n'hésitez pas à soulever cette question avant de reprendre le travail.



Mettre le lait à l'abri

Après une séance d'extraction, vous devrez aussi stocker votre lait en sûreté. Voici comment éviter le gaspillage :