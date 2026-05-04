Vous aimez les vrais cappuccinos mais pas les contraintes ?

Versez vos grains préférés, swipez la poignée, moussez votre lait comme vous l'aimez - et savourez votre cappuccino ou latte. Baristina s'occupe de l'expresso et de la mousse de lait, vous n'avez plus qu'à profiter de votre délicieuse boisson.