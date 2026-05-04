Garantie de 2 ans
BAR400/00
Les grains fraîchement moulus et le lait parfaitement moussé donnent au café ses arômes les plus riches.
Mousse onctueuse, microfoam dense ou simplement du lait chaud. À vous de choisir.
Swipez la poignée et choisissez votre mousse. Baristina moud, tasse, infuse et fait mousser automatiquement.
Retirez le porte-filtre. Démontez la buse. Rincez les deux. C'est tout - vous êtes prêt à recommencer !
Assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines, assez puissante pour un café façon barista.
Les grains fraîchement moulus et le lait soigneusement moussé procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est ce qui fait la différence entre un café ordinaire et un excellent café.
Une mousse délicieusement épaisse, une micro-mousse parfaitement dense ou juste du lait chaud. Tournez simplement la molette pour préparer votre boisson lactée préférée. Vous êtes plutôt Cappuccino, Latte Macchiato ou Café au Lait? Sélectionnez le réglage de mousse souhaité et laissez la buse vapeur s'occuper du reste.
Swipez simplement la poignée. Choisissez votre type de mousse préféré et appuyez sur le bouton pour la buse. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café - et fait aussi mousser le lait. Aucune compétence de barista nécessaire. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre cappuccino ou latte.
Notation globale
Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.
Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.