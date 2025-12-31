Une eau fraîchement filtrée pour un café plus savoureux

L'eau est un ingrédient essentiel de tout espresso. Pour une saveur exceptionnelle, il est toujours recommandé de recourir à un filtre professionnel. C'est pourquoi vous pouvez opter pour l'installation d'un filtre à eau INTENZA+, développé en collaboration avec BRITA, n°1 des filtres à eau domestiques, sur toutes les machines espresso Saeco. Réglez-le simplement sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, et sa technologie sophistiquée se chargera du reste. Résultat ? Une eau idéale pour un espresso à l'arôme intense.