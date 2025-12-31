Garantie de 2 ans
Plus offert
CA6702/00
pour les machines espresso Saeco
Améliore le goût du café
Prévient du calcaire
Remplacer tous les 2 mois
L'eau est un ingrédient essentiel de tout espresso. Pour une saveur exceptionnelle, il est toujours recommandé de recourir à un filtre professionnel. C'est pourquoi vous pouvez opter pour l'installation d'un filtre à eau INTENZA+, développé en collaboration avec BRITA, n°1 des filtres à eau domestiques, sur toutes les machines espresso Saeco. Réglez-le simplement sur le niveau de dureté de l'eau de votre région, et sa technologie sophistiquée se chargera du reste. Résultat ? Une eau idéale pour un espresso à l'arôme intense.
Les options du filtre à eau peuvent être réglées en fonction de la dureté de votre eau. Tournez simplement l'anneau de réglage sur le filtre à eau de l'Intenza+. Réglez-le sur A dans les régions où l'eau est douce, sur B si l'eau est moyennement dure (préréglage d'usine), et sur C si l'eau est dure. Ainsi, vous bénéficierez d'une protection optimale contre le calcaire et vos boissons auront un goût optimal.
Le filtre à eau assure une température constante et une pression régulière lors de la préparation du café, pour de meilleurs résultats.
Notation globale