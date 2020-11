Conçu pour l’efficacité

La Saeco Incanto combine ingénieusement efficacité et réactivité pour répondre à vos attentes les plus élevées au quotidien, tout en minimisant la consommation d’eau et d’énergie. La fonction de mise en veille programmable permet en outre à la Saeco Incanto de s’éteindre automatiquement lorsqu’elle est inutilisée. La simplicité même.