Garantie de 2 ans
Plus offert
Pour machines à espresso
Sans détartrage jusqu’à 5 000 tasses*
Améliore le goût du café
Grâce à un circuit d'eau breveté, l'eau circule plus longuement dans le filtre à eau avant d'atteindre la machine à café Super Automatique. Ainsi, la purification est plus poussée, pour une eau limpide et un café d'exception.
Cette fonction particulièrement durable est on ne peut plus rapide à installer. Il vous suffit de placer le filtre AquaClean dans le réservoir d'eau de votre machine espresso Super Automatique Saeco et de l'activer via l'interface utilisateur pour savourer jusqu'à 5 000 tasses de café avant qu'un détartrage soit nécessaire*. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
Avec le filtre AquaClean, seule une eau filtrée pure pénètre dans votre machine à café. L'indicateur de détartrage est donc automatiquement désactivé. Savourez une succession de cafés d'excellente qualité, en toute simplicité. La machine ne réactivera l'indicateur de détartrage qu'au bout de 8 changements de filtre. Un autocollant est apposé sur le réservoir d'eau des machines équipées du filtre AquaClean.
4.0
sur 5
2
Critiques
100%
recommandent ce produit
Sly.
02/01/2024
Canada
Pourquoi discontinué??
Nous sommes loin des 5000 tasses , mais le filtre demeure efficace. Le café a meilleur goût et évite la decalsification (...) de la machine. Alors pourquoi ces cartouches filtres ne sont plus disponible. Il y a t’il un produit de remplacement? La machine a seulement deux ans.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaClean CA6903/47 Filtre pour l’eau et anticalcaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaClean CA6903/47 Filtre pour l’eau et anticalcaire
Alpacas
06/05/2022
Canada
Hé oui, Lire les instructions peut être important!
Mon appareil est un Lattego 5400 et l'appareil me dit quand changer le filtre. Ce n'est pas une obligation mais ça permet de ne pas avoir à décalcifier aussi souvent. Selon ma dureté de mon eau, j'arrive à faire 310 café avec 1 filtre. Puisque le compteur me permet de remplacer 8 fitres avant la décalcification, je peux donc prévoir atteindre 2500 café. Oui c'est vrai que c'est loin des 5000 café promis mais le café est exellent. J'ai investie pour une bonne machine. C'est comme un belle voiture, à quoi bon si on ne veut payer de gaz pour mettre dedans. Je présume que les performances d'une voiture qui fait du 0 à 100km/h en 6 sec, on était fait dans les meilleurs conditions (léger, bon pneu etc.) Alors c'est pareil pour cette machine. Full nettoyage, eau qui n'est pas dur, des petits expresso pas beaucoup d'eau. Probablement qu'ils ont atteint le 5000 café mais de notre côté, des grand café avec parfois mousse ou allonger, ça doit prendre plus d'eau donc ça doit salir plus.!
Avantages
Réduit le nombre de décalsification, rapide à changer, caf. à meilleur goût
Inconvénients
Le prix de la tasse qui s'approche des cups mais vous pouvez aussi boire de l'eau
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaClean CA6903/47 Filtre pour l’eau et anticalcaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AquaClean CA6903/47 Filtre pour l’eau et anticalcaire
Basée sur 8 remplacements des filtres comme indiqué par la machine. Le nombre de tasses réel dépend des tendances de sélection de variété de café, de rinçage et de nettoyage.
Le nombre de tasses dépend des variétés de café sélectionnées et du type de rinçage et de nettoyage