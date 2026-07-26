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Saeco AquaClean Filtre pour l’eau et anticalcaire
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Grâce au filtre à eau breveté AquaClean de Saeco, vous n’avez pas à détartrer votre machine à espresso pour une durée équivalente allant jusqu’à 5 000 tasses*.
Un filtre supplémentaire acheté n'est pas compatible avec le réservoir d'eau.
Impossible d'installer le filtre AquaClean, la machine demande un détartrage.
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